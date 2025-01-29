خاص- رسالة داريل لحود وداريل عيسى الى ترامب: منع توزير الحزب وتمثيل وزاري من خارج النخب السياسية

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ينشر tayyar.org نص الرسالة التي وجّهها النائبان داريل لحود وداريل عيسى إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يطالبان فيها بمنع تمثيل حزب الله في الحكومة وبعدم اقتصار التوزير على النخبة السياسية. وحضّا الحكومة اللبنانية على "العمل على تحقيق توازن في التمثيل داخل كل الوكالات الحكومية، مع التركيز ليس على نفوذ النخب السياسية، بل على أولئك الذين يرغبون في خدمة احتياجات الشعب اللبناني". وأكدا ضرورة "استمرار التركيز على إيجاد حل سلمي طويل الأمد للحدود بين إسرائيل ولبنان"، و"دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الدائم، بما في ذلك النظر في إنفاذ والامتثال لقرارات الأمم المتحدة الحالية، أو سبل أخرى للتفاوض".

وجاء في الرسالة: