ميقاتي زار الحريري.. تقاطع المصلحة!

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خاص- عُلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى على هامش زيارته لأبو ظبي بالرئيس سعد الحريري لشكره على الموقف المؤيد له في الاستشارات النيابية الأخيرة والتي خسرها في مواجهة السفير نواف سلام.

وشكل موقف تيار المستقبل المناوئ للنائب فؤاد مخزومي ومن ثم لسلام في السباق نحو التكليف، محطّ تدقيق وتمحيص لدى جهات محلية وديبلوماسية بالنظر إلى العلاقة المتذبذبة بين الحريري وميقاتي، وخصوصا في الفترة التي تعثّر فيها السفير مصطفى أديب في تأليف الحكومة، والتي تبعها تكليف الحريري بتلك المهمّة. حينها اتّهم تيار المستقبل ميقاتي بأنه لم يفوّت جهدا لدى باريس من أجل إفشال الحريري للحلول مكانه.

ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون سبب هذا التقارب المستجدّ بين الرجلين حساسيات حريرية بيروتية، إلى جانب أن الحريري يدرك تماما أن ميقاتي من لدن المنظومة وحريص على استمراريتها.