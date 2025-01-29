living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميقاتي زار الحريري.. تقاطع المصلحة!

29
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص- عُلم أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التقى على هامش زيارته لأبو ظبي بالرئيس سعد الحريري لشكره على الموقف المؤيد له في الاستشارات النيابية الأخيرة والتي خسرها في مواجهة السفير نواف سلام.
وشكل موقف تيار المستقبل المناوئ للنائب فؤاد مخزومي ومن ثم لسلام في السباق نحو التكليف، محطّ تدقيق وتمحيص لدى جهات محلية وديبلوماسية بالنظر إلى العلاقة المتذبذبة بين الحريري وميقاتي، وخصوصا في الفترة التي تعثّر فيها السفير مصطفى أديب في تأليف الحكومة، والتي تبعها تكليف الحريري بتلك المهمّة. حينها اتّهم تيار المستقبل ميقاتي بأنه لم يفوّت جهدا لدى باريس من أجل إفشال الحريري للحلول مكانه.
ورجّحت مصادر مطلعة أن يكون سبب هذا التقارب المستجدّ بين الرجلين حساسيات حريرية بيروتية، إلى جانب أن الحريري يدرك تماما أن ميقاتي من لدن المنظومة وحريص على استمراريتها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   