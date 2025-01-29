قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: إذا حاول الحزب الرد.. فسنقضي عليه وعلى قيادته!

A + A -

ذكر قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أوري غوردين، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله هُزم وإذا حاول الرد فسنقضي عليه وعلى قيادته". وأضاف غوردين، أن "الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا والوضع آمن الآن ومختلف تمامًا".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي: "لن نوصي بنقل السيطرة في جنوب لبنان للجيش اللبناني حتى يفي بمهامه ويظهر سيطرة جيدة وكافية".

وأضافت "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي، "سنواصل العمل وإزالة أي بنية تحتية في لبنان تهدد أو قد تشكل تهديدًا في المستقبل".



ولفت المسؤول عسكري إسرائيلي إلى أنَّ "مسؤولية ضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس بنيته التحتية مرة أخرى تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" عن المصدر، "الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف مجمعات لحزب الله قريبة من بلدات الجليل"، مضيفًا، "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى".

وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء الأحد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط المقبل.