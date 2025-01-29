living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: إذا حاول الحزب الرد.. فسنقضي عليه وعلى قيادته!

29
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أوري غوردين، اليوم الأربعاء، أن "حزب الله هُزم وإذا حاول الرد فسنقضي عليه وعلى قيادته". وأضاف غوردين، أن "الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا والوضع آمن الآن ومختلف تمامًا".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد قالت نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي: "لن نوصي بنقل السيطرة في جنوب لبنان للجيش اللبناني حتى يفي بمهامه ويظهر سيطرة جيدة وكافية".

وأضافت "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي، "سنواصل العمل وإزالة أي بنية تحتية في لبنان تهدد أو قد تشكل تهديدًا في المستقبل".


ولفت المسؤول عسكري إسرائيلي إلى أنَّ "مسؤولية ضمان عدم إعادة حزب الله تأسيس بنيته التحتية مرة أخرى تقع على عاتق الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت "يديعوت أحرونوت" عن المصدر، "الجيش الإسرائيلي يخطط لاستهداف مجمعات لحزب الله قريبة من بلدات الجليل"، مضيفًا، "الجيش الإسرائيلي مسؤول عن حماية سكان الشمال وليس الجيش اللبناني أو أي قوة أجنبية أخرى".

وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء الأحد تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط المقبل.

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   