ما حقيقة اقتراب منخفض جوّي قوي إلى لبنان؟

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افادت "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية Lari" في الارشادات التي وزعتها، بان "لا صحة لمزاعم عن منخفض جوي قوي يتحدث به أشخاص من لبنان ومن العالم العربي"، واشارت الى ان "طقسا مستقرا يسيطر حتى صباح غد الخميس، تليه أمطار متفرقة خفيفة يوم الجمعة المقبل، على ان يستقر مجددا بدءا من يوم السبت 1 شباط ولغاية الاثنين 3 منه. اما يوم الثلاثاء فسنشهد أمطارا متوسطة الى غزيرة ، ويوم الاربعاء برودة خفيفة مع درجات الحرارة وثلوج على 1600 متر، ثم يستقر الطقس ابتداء من يوم الخميس 6 شباط ولأيام عدة".

وطالبت المصلحة بعدم رش الاسمدة قبل الثلاثاء 4 شباط، وقالت:"يبدو أن شهر شباط لن يحمل معه ثلوجاً".