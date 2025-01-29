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أمل أبو زيد: نبارك لمستشفى جزين الحكومي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي على توقيع اتفاقية التعاون

29
JANUARY
2025
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد: نبارك لمستشفى جزين الحكومي ومستشفى أوتيل ديو الجامعي على توقيع اتفاقية التعاون المهمة التي تهدف إلى تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في منطقة جزين، برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض.
 
كل التقدير لمدير مستشفى جزين الحكومي الدكتور الياس مسعد على جهوده الحثيثة في الارتقاء بالخدمات الطبية في المنطقة، وللدكتور نسيب نصر، ابن جزين ومدير مستشفى أوتيل ديو، على التزامه المستمر بدعم القطاع الصحي في لبنان.
 
خطوة مشرفة تعكس روح التعاون والتكافل من أجل خدمة أهلنا في جزين والمناطق المجاورة. كل التوفيق في هذه المسيرة الواعدة!
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