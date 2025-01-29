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اجتماعٌ حاسم الاثنين..!

29
JANUARY
2025
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جنوبا يستمر انسحاب قوات الاحتلال من بعض القرى والمواقع المحتلة داخل الاراضي اللبنانية، على وقع احتجاجات واعتراضات داخل اسرائيل، تحت حجج مرتبط بامن الشمال وعودة المستوطنين، التي حدد موعدها وزير المالية في الاول من آذار، وهو ما اثار حفيظة مجالس المستوطنات، خصوصا بعد مشهد الزحف الشعبي على الجانب اللبناني.

وفي الوقائع الميدانية، اكدت اوساط متابعة ان قرى القطاع الغربي باتت محررة بالكامل، باستثناء تلال اللبونة وجبل البلاط الذي يقع على حدوده.

التحركات الميدانية واكبتها تحركات دبلوماسية، اميركية – فرنسية في قصر بعبدا، في انتظار وصول نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط، خليفة اموس هوكشتاين، مورغان اورتاغوس، نهاية الاسبوع، على ان تراس القيادة السياسية للجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل، في اجتماع الاثنين، حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن المزيد من التفاصيل حول مفاوضات يوم الاحد والتي انتهت الى تمديد العمل بالاتفاق حتى 18 شباط، من ضمن سلة ابرز نقاطها: متابعة اسرائيل انسحابها التدريجي على ان ينتهي ضمن المهلة، وقف اعمال التفجير والتدمير التي تقوم بها، بدا المفاوضات حول موضوع الاسرى والذي باتت لائحة اسمائهم في عهدة رئاسة الجمهورية.

 

الديار
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