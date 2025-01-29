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بري يكشف موعد إكتمال تأليف الحكومة

29
JANUARY
2025
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أكد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن تأليف الحكومة سيكتمل نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل. وكشف بري، في حديث لـ "الديار"، أن "المرحلة المقبلة ستشهد ورشة اصلاحات ضخمة في مجلس النواب على كافة المستويات وفي مختلف المجالات القانونية والتشريعية والاقتصادية، ركيزتها الدستور ووثيقة الوفاق الوطني اي الطائف".

ونفى بري أن تكون أي جهة قد تواصلت معه أو ناقشت مسألة المداورة في وظائف الفئة الأولى.

وفيما يتعلق بموقفه من مسألة وقف إطلاق النار، شدد بري على أن موقفه لا يزال يتماشى مع موقف الدولة اللبنانية، إذ وافق مشروطًا على تمديد وقف إطلاق النار حتى 18 شباط، بشرط وقف الاحتلال لاعتداءاته وعمليات التفجير والتدمير التي يمارسها في القرى الحدودية المحتلة.


وكان بري قد ذكر، في حديث لقناة "الحرة" أن "الثنائي الشيعي لا يتحمل مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن "المشكلة في تشكيل الحكومة ليست عند الثنائي الشيعي، بل إن البعض يتذرعون بذلك في محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية".

وفي هذا السياق، عبّر بري عن أمله في أن "تُبصر الحكومة النور في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل"، مؤكدا أن الثنائي الشيعي يسعى لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية.

وأوضح بري في حديثه أنه "خيارنا لوزارة المالية هو ياسين جابر، والحملة التي تُشن ضده غير مبررة". واعتبر أن هذا الاختيار يأتي من باب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، رافضا الهجوم الإعلامي الذي استهدفه.

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