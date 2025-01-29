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الجمهورية: العقبة حالياً امام تأليف الحكومة هي في حصة الطائفة السنّية

29
JANUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تأليف الحكومة:  علمت «الجمهورية» انّ العقبة حالياً امام التأليف هي في حصة الطائفة السنّية، وسط اعتراض كبير من جانب كتلة «الاعتدال» ونواب الشمال وبعض نواب بيروت، على إصرار سلام تسمية الوزراء السنّة في الحكومة. كذلك هناك بعض العراقيل في توزيع حقائب الحصة المسيحية على المذاهب فيها، ولا سيما منها «القوات اللبنانية»، وبعض مطالب التغييريين.

ورجحت مصادر مواكبة أن تبصر الحكومة النور خلال أسبوع إلى 10 أيام بالحدّ الأقصى.


اما في ما يتعلق بالبيان الوزاري، فأكّدت المصادر لـ«الجمهورية» أن لا مشكلة في مقاربة موضوع المقاومة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والدساتير و»اتفاق الطائف» والصيغ كثيرة. ولبنان طالما فيه أراضٍ محتلة له الحق باستخدام كل الوسائل المشروعة لتحريرها، ومشهد الجنوب أمس خير دليل على ذلك.

الجمهورية
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