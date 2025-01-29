عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025

الأخبار: نتنياهو- ترامب: الطريق إلى الهدف ليس واحدًا
ثلاثة تحديات أمام تمام سلام
أيام التحرير متواصلة
النهار: عاصفة الاعتراضات تصاعدت بعد "مواكب الاستفزاز" سلام يتمسّك بمعاييره وتوقعات باقتراب الولادة
الجمهورية: سلام: لا أسماء ولا حقائب نهائية
إسرائيل تواصل خروقاتها
اللواء: الحكومة العتيدة تتجاوز الألغام الخطيرة... وجنبلاط يدعو حزب الله للخروج من العمل العسكري
«صدمة الحبتور» تضرب موجة التفاؤل.. و24 جريحاً بغارتين إسرائيليتين على النبطية
البناء: تل أبيب: قرار بسحب القوات الأميركية من سورية… ونتنياهو إلى واشنطن قريباً / إحباط «إسرائيلي» شعبي وسياسي وإعلامي من مشاهد الزحف الشعبي في لبنان وغزة / ميقاتي: غارات النبطية انتهاك للاتفاق… وحردان لتسريع الحكومة ومواكبة العودة
الديار: صراع الحقائب والأسماء يؤخر ولادة الحكومة
تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع أو مطلع القادم
«الاثنين الحاسم»: الوسيط الأميركي في بيروت لقيادة اجتماع «الخماسية»
?l'orient le jour: Négociation ou confrontation : quelle stratégie à adopter face au tandem chiite
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة
مصدر نفى اتصال ترمب بالسيسي... ودعوات حزبية لوقفات احتجاجية
الأنباء الكويتية: عون يسعى إلى استنساخ تجربته العسكرية على المؤسسات الرسمية بإنجاز المهام
سلام: لن أتراجع عن المعايير والمبادئ ولا أسماء ولا حقائب نهائية