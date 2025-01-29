عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025

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الأخبار: نتنياهو- ترامب: الطريق إلى الهدف ليس واحدًا

ثلاثة تحديات أمام تمام سلام

أيام التحرير متواصلة



النهار: عاصفة الاعتراضات تصاعدت بعد "مواكب الاستفزاز" سلام يتمسّك بمعاييره وتوقعات باقتراب الولادة

الجمهورية: سلام: لا أسماء ولا حقائب نهائية

إسرائيل تواصل خروقاتها



اللواء: الحكومة العتيدة تتجاوز الألغام الخطيرة... وجنبلاط يدعو حزب الله للخروج من العمل العسكري

«صدمة الحبتور» تضرب موجة التفاؤل.. و24 جريحاً بغارتين إسرائيليتين على النبطية

البناء: تل أبيب: قرار بسحب القوات الأميركية من سورية… ونتنياهو إلى واشنطن قريباً / إحباط «إسرائيلي» شعبي وسياسي وإعلامي من مشاهد الزحف الشعبي في لبنان وغزة / ميقاتي: غارات النبطية انتهاك للاتفاق… وحردان لتسريع الحكومة ومواكبة العودة



الديار: صراع الحقائب والأسماء يؤخر ولادة الحكومة

تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع أو مطلع القادم

«الاثنين الحاسم»: الوسيط الأميركي في بيروت لقيادة اجتماع «الخماسية»

?l'orient le jour: Négociation ou confrontation : quelle stratégie à adopter face au tandem chiite

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: روبيو يؤكد لنظيره المصري الحاجة للتعاون لمنع «حماس» من حكم غزة

مصدر نفى اتصال ترمب بالسيسي... ودعوات حزبية لوقفات احتجاجية

الأنباء الكويتية: عون يسعى إلى استنساخ تجربته العسكرية على المؤسسات الرسمية بإنجاز المهام

سلام: لن أتراجع عن المعايير والمبادئ ولا أسماء ولا حقائب نهائية