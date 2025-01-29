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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025

29
JANUARY
2025
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اللواء: أسرار


لغز
تتأثر أسعار العملات الأوروبية والأجنبية باحتدام «الصراع التكنولوجي» بين الولايات المتحدة والصين، في ضوء توجهات الإدارة الجديدة.



غمز
بات بحكم المؤكد أن الأسماء المقترحة من كتلة حزب بارز تعتمد مقاييس الترشيحات في حكومة تصريف الأعمال، مع تغيُّر في الأسماء فقط..


همس
فوجئت أوساط سياسية، بنذر المخاوف من غير جهة سياسية واستثمارية من توترات محدقة تصيب الوضع اللبناني مجدداً!

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقع مصدر أمنّي لجوء جيش الاحتلال إلى القيام باستفزازات عسكرية خلال الفترة الفاصلة عن 18 شباط الموعد الممدّد لمهلة الانسحاب من جنوب لبنان والذي يبدو غير قابل لتمديد جديد في ضوء تنفيذ انسحابات متلاحقة للاحتلال من قرى الخط الأمامي. واعتبر أن هدف هذه الاستفزازات التغطية على صورة النصر التي حصدتها المقاومة من خلال الانتفاضة الشعبية لأبناء القرى الحدودية في اليوم الستين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أطلق مسار الانسحابات المتسارعة.

 

كواليس

قال مصدر متابع لملف الحكومة الجديدة إن لا عقبة تحول دون ولادتها على مستوى علاقة الرئيس المكلف مع ثنائي حركة أمل وحزب الله رغم بقاء بعض النقاط المؤجلة لما بعد اكتمال الصورة النهائيّة للتشكيلة الحكوميّة لأن التفاهم قائم على المعايير، مضيفاً أن هناك ثلاث عقد متبقية واحدة في صيغة النسبة والتناسب في العدد ونوع الحقائب بين القوات والتيار، وثانية في توزيع الحقائب بين الكتل المسيحية ورئيس الجمهورية خصوصاً لجهة الحقائب السيادية، وثالثة لجهة توزيع الحقائب بين رئيس الحكومة والكتل النيابية السنية في العدد ونوع الحقائب.

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