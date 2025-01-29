الأنباء الكويتية: بعد توافق مع «الثنائي»... الولادة الحكومية قريبًا؟

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الأنباء الكويتية: كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ «الأنباء» عن أن الولادة الحكومية متوقعة قريبا، وكحد أقصى غدا الخميس، على رغم نقل وزير سابق ونائب حالي عن الرئيس نواف سلام قول الأخير انه لا يزال «يضع البازل» الخاص بالتشكيل.

وأشارت المصادر إلى «بلوغ الأمور مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب. وان أسماء عدة تتبدل، وأخرى ثابتة بينها الوزير السابق ياسين جابر لحقيبة المال وحنين السيد لحقيبة الشؤون الاجتماعية وفايز رسامني لحقيبة الأشغال».

وتحدثت عن توافق مع «الثنائي» المؤلف من حركة «أمل» و«حزب الله»، قوامه عدم النيل من صفتهما التمثيلية للطائفة الشيعية بعد نيلهما 27 مقعدا نيابيا من 27 كاملة مخصصة للطائفة في البرلمان في الانتخابات النيابية الأخيرة (2022)، وتاليا نيله الحصة الوزارية الكاملة في الحكومة.