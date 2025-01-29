الشرق الأوسط السعودية: لبنان: الحكومة تتأجل... وتوتر داخلي

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تأجل تأليف الحكومة في لبنان نتيجة عراقيل داخلية وخارجية ووسط توتر داخلي، فيما هاجمت إسرائيل، بغارتين أوقعتا أكثر من 20 جريحاً، مدينة النبطية في جنوب البلاد للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار قبل نحو شهرين، فيما بدا كأنه رد على الضغوط التي يمارسها «حزب الله» ميدانياً على قواتها في الجنوب عبر الدفع بالسكان لدخول القرى التي أجّلت الدولة العبرية الانسحاب منها حتى 18 فبراير (شباط) المقبل.

وأغارت طائرات إسرائيلية على سيارة نقل صغيرة عند المدخل الجنوبي للنبطية، ما أدى إلى انفجار ضخم سمع صداه في أنحاء المنطقة، وسط معلومات غير رسمية عن أن السيارة محملة بمواد متفجرة.

وجدد الرئيس المكلف نواف سلام تمسكه «بالمعايير والمبادئ» التي أعلنها سابقاً وتحديداً بأن «الحقائب الوزارية ليست حكراً على أي طائفة»، في إشارة إلى تمسك «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) بوزارة المال. وأكد أنه «لا أسماء ولا حقائب نهائية. أما بالنسبة إلى موعد إعلان التشكيلة فإنني أعمل بشكل متواصل لإنجازها».

في غضون ذلك، ألقت استعراضات «حزب الله» الطائفية شجباً واسعاً، حيث عدها البعض رسائل أمنية لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولرئيس الحكومة المكلف، لفرض شروط الحزب في عملية التأليف، فيما سجل تبرؤ من «حركة أمل» لهذه التحركات التي أكدت أنها «تتعارض مع توجيهاتها القاضية باحترام خصوصية اللبنانيين بجميع طوائفهم».