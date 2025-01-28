السيد: " ‏لكُلّ من لا يريد أن يرى ويسمع.."

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :



" ‏لكُلّ من لا يريد أن يرى ويسمع… ‏في ظل التطورات الخطيرة المرتقبة في المنطقة حولنا ولا سيما تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ونتائجها، ‏أرى أنّ عملية إنتخاب رئيس الجمهورية مؤخراً بما فيها تشكيل حكومة جديدة، هي المحاولة الأخيرة لإحياء الدولة والنظام اللبناني وفقاً لصيغة إتفاق الطائف… ‏فإن فشِلَت هذه المحاولة، ‏فسيصعب تركيب لبنان مجدداً على النحو الموحّد الذي كان فيه، ‏وستنشأ صيغة أخرى مُشتّتة وفوضوية للبلد، لا تشبه أبداً الدولة والنظام اللذيْن عرفناهما منذ الإستقلال إلى اليوم…



‏تقول الحِكمة، ‏عندما تقترب النار من بيتك، أمامك خياران، ‏إمّا أن تُسْرِع إلى الماء او أن ترمي فيها الحطَب…"