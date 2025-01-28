السيد: " ‏لكُلّ من لا يريد أن يرى ويسمع.."

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :
" لكُلّ من لا يريد أن يرى ويسمع… في ظل التطورات الخطيرة المرتقبة في المنطقة حولنا ولا سيما تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية ونتائجها، أرى أنّ عملية إنتخاب رئيس الجمهورية مؤخراً بما فيها تشكيل حكومة جديدة، هي المحاولة الأخيرة لإحياء الدولة والنظام اللبناني وفقاً لصيغة إتفاق الطائف… فإن فشِلَت هذه المحاولة، فسيصعب تركيب لبنان مجدداً على النحو الموحّد الذي كان فيه، وستنشأ صيغة أخرى مُشتّتة وفوضوية للبلد، لا تشبه أبداً الدولة والنظام اللذيْن عرفناهما منذ الإستقلال إلى اليوم…
تقول الحِكمة، عندما تقترب النار من بيتك، أمامك خياران، إمّا أن تُسْرِع إلى الماء او أن ترمي فيها الحطَب…"