"لبنان القوي": لحكومة إصلاحية سيادية بمعايير موحدة ومن دون تمييز بين الكتل... والعودة شابتها تصرفات رعناء

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عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات والأحداث وأصدر بياناً جاء فيه:

1_ يتابع التكتل عملية تشكيل الحكومة ويهمّه في هذا الإطار أن تتألف حكومة سيادية وإصلاحية تتولى مواجهة التحديات الكثيرة ويذكّر بأن الحكومة هي قبل كل شيء مركز القرار السياسي ، لا مركزًا للدراسات ولا بدّ أن تجسّد الاصلاح بوزرائها وبرنامجها بالإستناد الى النظام الديمقراطي البرلماني الذي يمثّل إرادة الناخبين . ويشدّد التكتل على أن الأساس أيضاً في عملية التشكيل هو إحترام وحدة المعايير في التأليف وعدم التمييز في التعامل بين كتلةٍ نيابية وأخرى لكي لا يشكّل ذلك نكسة بعدم حصول التغيير الايجابي المنشود.

2_ يأسف التكتل أن تكون العودة البطولية المعمّدة بالدم لأهل الجنوب الى قراهم في ختام الستين يوماً، قد شابتها بعد ساعات تصرفات ميليشيوية رعناء، إتخذت طابعاً طائفياً لتمرير رسائل في غير عنوانها الصحيح. ويرى التكتل أن السلوك الإستفزازي عمّق الإنقسام وضرب مشهد الوحدة الوطنية وغذّى نزعة التطرف وعلى من يقوم بهذه التصرفات الكفّ عن تكرارها تفاديًا لمساوئها.