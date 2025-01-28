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الرئيس عون تابع لقاءاته ومشاوراته لمعالجة الوضع في الجنوب وطلب الضغط على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف اطلاق النار

28
JANUARY
2025
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تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اتصالاته ولقاءاته بهدف معالجة الأوضاع في الجنوب. والتقى في هذا الاطار، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتداول معه في التطورات الجنوبية الراهنة، مركّزاً على وجوب الضغط على اسرائيل للتقيّد باتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة التي تنتهي في 18 شباط المقبل.
السفيرة الاميركية
وفي الاطار نفسه، استقبل الرئيس عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، وتطرق البحث الى الجهود المبذولة لدفع إسرائيل الى وقف اعتداءاتها على الأهالي والقرى في الجنوب، والتزامها مندرجات اتفاق وقف اطلاق النار ضمن المهلة المحددة.
السفير ميلاد نمور
وفي قصر بعبدا، سفير لبنان في البحرين الدكتور ميلاد نمّور.

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