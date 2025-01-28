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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من بلدة البستان الحدودية، شوهدت رافعة كبيرة للاحتلال الاسرائيلي مقابل بركة ريشا في خراج البلدة تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي ، وسط تحركات مكثفة لجنود الاحتلال ، فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي .

واقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على البلدة وبلدات يارين والزلوطية وام التوت والضهيرة ، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة على علو منخفض.

بعد انسحابه من بلدة البستان الحدودية...الاحتلال الاسرائيلي يوسع اعتداءاته قبالة بركة ريشا