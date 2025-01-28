نواف سلام ينفي كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة!

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علق الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام عبر منصة "اكس"،على كل ما يتردد في الاعلام حول تشكيل الحكومة لجهة موعد إعلانها والاسماء والحقائب وكتب: "يهمني ان أؤكد مجددا، انني فيما أواصل مشاوراتي لتشكيل حكومة تكون على قدر تطلعات اللبنانيات واللبنانيين تلبي الحاجة الملحة للإصلاح، لا أزال متمسكا بالمعايير والمبادئ التي أعلنتها سابقا".

اضاف:"كما اعود وأؤكد ان كل ما يتردد عار من الصحة، وفيه الكثير من الاشاعات والتكهنات يهدف بعضها الى اثارة البلبلة. فلا أسماء ولا حقائب نهائية. اما بالنسبة الى موعد اعلان التشكيلة فإنني اعمل بشكل متواصل لإنجازها".