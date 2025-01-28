شراكة رياضية تجمع النادي الرياضي بيروت وOMT

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في إطار دعم الرياضة والشباب اللبناني، أعلن النادي الرياضي بيروت وشركة OMT عن الشراكة التي ستجمعهما لموسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقرّ النادي الرياضي في المنارة، بحضور رئيس النادي، المهندس مازن طبّارة، ورئيس مجلس إدارة شركة OMT، السيد حكمت أبو زيد، والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، السيدة جويا معوّض، وأعضاء الفريق.

في كلمته، تحدّث طبّارة عن هذه الشراكة التي انطلقت مع بطولة العالم، حيث نجح فريق النادي الرياضي، كأوّل فريق لبناني يشارك في البطولة، في تحقيق المركز الرابع. كما أشاد بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص وإيمانه في دعم وتطوير كرة السلّة والأندية الرياضية، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز الرياضة بشكلٍ عام. ثمّ توجّه بالشكر إلى شركة OMT على دعمها، معربًا عن أمله في أن يواصل الفريق تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات.

وبدوره، عبّر أبو زيد عن فخره بهذه الشراكة قائلًا: "نفتخر بهذه الخطوة التي تعكس إيماننا بأهميّة دور القطاع الخاص في دعم الرياضة والمجتمع اللبناني"، ونوّه بالتأثير الإيجابي لهذه الرياضة على اللبنانيين المقيمين والمغتربين. كما أكّد على اهتمام شركة OMT بمواكبة الشباب اللبناني سواء من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أو عبر الخدمات التي تقدّمها، مثل إطلاق تطبيق OMT Pay.

وفي خطوة رمزية، قدّم طبّارة قميصًا موقّعًا من فريق النادي الرياضي بيروت لشركة OMT. ثمّ، التُقطت صورة تذكارية مع الفريق.

وفي ختام المؤتمر، أُقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.