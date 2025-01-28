بالصور- قافلة للجيش اللبناني تدخل إلى يارون الحدودية... ومسيرة اسرائيلية تلقي قنبلة في محيط المكان

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دخلت قافلة للجيش اللبناني اليوم بلدة يارون في جنوب لبنان، عن طريق بلدة رميش، لمواكبة عودة أهالي البلدة بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً من وقف النار بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، وترافق القافلة جرافة وسيّارات للصليب الأحمر اللبناني.

وتمركزت دبابة ميركافا وتحركت آليات عسكرية إسرائيلية قبالة الطريق التي يتقدم عليها الجيش ببطء، وخلفه أهالي يارون، كما شوهدت آليات في موقع حدب يارون الإسرائيلي القريب والمطل على يارون.

وألقت محلقة قنبلة على بعد أمتار من قافلة للجيش .

وحلقت مسيرة للمرة الثالثة فوق الجيش والاهالي والقت قنبلة يدوية صوتية.

وفي محيطه، عمدت آليات إسرائيلية أكثر من مرة على إطلاق الرصاص كما حلقت درون إسرائيلية والقت تباعا 4 قنابل يدوية صوتية قرب تجمع الجيش والاهالي. وعمل عناصر الصليب الاحمر على البحث عن وجود جثامين شهداء في محيط المسجد. وبعد ذلك عاد الأهالي من حيث اتوا.د

وأثناء خروجهم، أطلق الاسرائيليون رشقات نارية فوق المكان.