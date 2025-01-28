بعد مسيرات الدراجات النارية... تعميم "عاجل" من امل الى مناصريها!

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أصدر رئيس الهيئة التنفيذية في أمل مصطفى الفوعاني تعميماً لجميع عناصر الحركة قضى بمنع المشاركة أو القيام بأي تحرك أو نشاط إستفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة القاضية بإحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم وخاصة “مسيرات الدراجات النارية”. وجاء في نص التعميم: إنطلاقا من فكر سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي إعتبر أن الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحرب مع العدو ومن قول الأخ رئيس الحركة الاستاذ نبيه بري بأن الوحدة الوطنية والعيش الواحد أساس بقاء لبنان. يُمنع على كافة الحركيين المشاركة أو القيام بأي تحرك شعبي إستفزازي يتعارض مع توجيهات قيادة الحركة القاضية بإحترام خصوصية اللبنانيين بكافة طوائفهم ومناطقهم ورفضها للإستفزازات التي تعرض الاستقرار العام للخطر خاصة مسيرات الدراجات النارية أو القيام بأعمال إستفزازية وشعارات طائفية مناطقية ما يتناقض مع ميثاقها ورؤيتها . وأكدت الحركة أن مخالفة هذا التعميم تعرض المخالفين له لطائلة المساءلة التنظيميه وصولا الى الطرد من صفوف الحركة.





