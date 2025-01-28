هذا ما قاله خامنئي عن شخص السيد واستشهاده...!

A + A -

أفادت وكالة "تسنيم" أن المرشد الاعلى في إيران علي الخامنئي، استقبل جمعا من مسؤولي البلاد وممثلي وسفراء الدول الاسلامية وذلك في ذكرى المبعث النبوي الشريف.

وتطرق خامنئي إلى استشهاد السيّد حسن نصرالله، معتبرا أن "رحيل شخصية بحجمه خسارة عظيمة، فهو من القادة القلائل في العالم الذين امتلكوا هذا المستوى من البصيرة والشجاعة"، وقال "حزب الله تكبّد خسارة بحجم فقدان شخصية مثل السيّد حسن نصرالله، وهذا ليس بالأمر الهيّن. كم لدينا في العالم من شخصيات عظيمة بحجم نصرالله، هذا الشهيد الجليل؟ لقد فقد حزب الله شخصية كهذه".

وأضاف: "الأعداء والأصدقاء ظنوا أن استشهاد نصرالله سيؤدي إلى نهاية حزب الله، لكن الحزب أثبت العكس، بل ازدادت عزيمته واستطاع أن يواجه الكيان الصهيوني بثبات أكبر".