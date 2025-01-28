خلف الحبتور يعلن عن قرار "مؤلم": هذا ما سيفعله باستثمارته في لبنان ولهذا السبب؟

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كتب رجل الاعمال الامارتي خلف الحبتور عبر حسابه على منصة "اكس":

اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة #مجموعة_الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في #لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب، دفعتنا إلى اتخاذ الخطوات التالية: - إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان. - الامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة. - بيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان. إن هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك.