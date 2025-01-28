الجيش الاسرائيلي يحذّر مجددا سكان جنوب لبنان

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أكد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له عبر "اكس" اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أتم في الآونة الأخيرة عملية إعادة انتشار لقواته في بعض المواقع الجنوبية في لبنان، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الأطراف المعنية.

وأشار أدرعي إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من نشر قواته بشكل تدريجي في جنوب لبنان، في إطار ضمان تفكيك وإبعاد حزب الله عن المنطقة مع عناصره وبنيته التحتية.

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي لا يزال متمركزًا في بعض المواقع الميدانية في جنوب لبنان، لكن عملية الانتشار تتم تدريجيًا في بعض المناطق، حيث يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت في بعض القطاعات لضمان عدم إعادة حزب الله ترسيخ قوته في المنطقة.



وفي معرض حديثه، وجه أدرعي انتقادات حادة إلى حزب الله، معتبرًا أن هذا الأخير يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية، ويسعى إلى تصعيد الأوضاع عبر وسائل إعلامه، رغم كونه المسؤول عن تدمير الجنوب اللبناني بسبب سياساته المدمرة.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيبقى على النهج نفسه في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلام المواطنين في جنوب لبنان حول الأماكن التي يمكن العودة إليها في وقت لاحق. وناشد السكان بضرورة التزام الهدوء والانتظار، مطالبًا إياهم بعدم السماح لحزب الله بالاستفادة من الوضع الراهن واستغلاله في محاولة لتغطية عواقب قراراته المدمرة.

وأضاف أدرعي أن جميع التعليمات الأمنية التي تم نشرها سابقًا لا تزال سارية المفعول حتى إشعار آخر، داعيًا السكان إلى الالتزام بها لضمان سلامتهم.