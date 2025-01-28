سبوتنيك: إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر

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سبوتنيك الدولية: بعد ساعات من إعادة تفعيل عمل المنصة الإلكترونية الخاصة، في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، للحصول على جوازات سفر، شهدت المنصة إقبالا كبيرا من قبل السوريين، حتى وصل الأمر إلى إغلاق " الدور" بعد ساعة واحدة فقط من إعادة تفعيلها.

وقال مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، لـ"سبوتنيك": "تم إعادة تفعيل المنصة الإلكترونية، الخاصة بإصدار جوازات السفر السورية، ضمن مراكز عمل محددة، دمشق، حلب، طرطوس، وحمص، للحصول على جواز سفر سوري بنظام الجواز الفوري، والذي يستغرق العمل به بين 24-48 ساعة كحد أقصى، برسم مليوني ليرة سورية، يتم استيفاؤها بنظام الدفع الإلكتروني".



وحول سبب عدم تمكن معظم المواطنين من التسجيل على المنصة، أوضح المصدر: "إن ضغطا كبيرا حصل خلال الساعات الأولى من افتتاح عمل المنصة الإلكترونية، ونتيجة الإقبال الكبير للحصول على جواز سفر، بالإضافة إلى أن خدمة الإصدار محصورة حاليا ب 4 مراكز عمل فقط، نتيجة نقص الكوادر البشرية المختصة والتجهيزات، التي تعرضت إلى سرقة في وقت سابق، من شهر كانون الأول الماضي، حيث يتم العمل حاليا على تجهيز مراكز إضافية في محافظات حماة واللاذقية والسويداء".



وتابع المصدر: "خدمة إصدار جوازات السفر متوقفة عبر السفارات والقنصليات السورية حالياً، لكن يتم تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر بشكل مجاني، للمواطنين السوريين في تلك السفارات والقنصليات، بناء على تعليمات وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة".