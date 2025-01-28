living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سبوتنيك: إقبال كبير من السوريين للحصول على جوازات سفر

28
JANUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سبوتنيك الدولية: بعد ساعات من إعادة تفعيل عمل المنصة الإلكترونية الخاصة، في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة في سوريا، للحصول على جوازات سفر، شهدت المنصة إقبالا كبيرا من قبل السوريين، حتى وصل الأمر إلى إغلاق " الدور" بعد ساعة واحدة فقط من إعادة تفعيلها.

 

وقال مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، لـ"سبوتنيك": "تم إعادة تفعيل المنصة الإلكترونية، الخاصة بإصدار جوازات السفر السورية، ضمن مراكز عمل محددة، دمشق، حلب، طرطوس، وحمص، للحصول على جواز سفر سوري بنظام الجواز الفوري، والذي يستغرق العمل به بين 24-48 ساعة كحد أقصى، برسم مليوني ليرة سورية، يتم استيفاؤها بنظام الدفع الإلكتروني".


وحول سبب عدم تمكن معظم المواطنين من التسجيل على المنصة، أوضح المصدر: "إن ضغطا كبيرا حصل خلال الساعات الأولى من افتتاح عمل المنصة الإلكترونية، ونتيجة الإقبال الكبير للحصول على جواز سفر، بالإضافة إلى أن خدمة الإصدار محصورة حاليا ب 4 مراكز عمل فقط، نتيجة نقص الكوادر البشرية المختصة والتجهيزات، التي تعرضت إلى سرقة في وقت سابق، من شهر كانون الأول الماضي، حيث يتم العمل حاليا على تجهيز مراكز إضافية في محافظات حماة واللاذقية والسويداء".


وتابع المصدر: "خدمة إصدار جوازات السفر متوقفة عبر السفارات والقنصليات السورية حالياً، لكن يتم تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية لمدة 6 أشهر بشكل مجاني، للمواطنين السوريين في تلك السفارات والقنصليات، بناء على تعليمات وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة".

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   