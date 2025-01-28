عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025

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الأخبار: إيجابيات تسرّع تأليف الحكومة

للمقاومة خياراتها لطرد الإحتلال



اللواء: عودة الأهالي تُسابق مفاوضات الأسرى والإنسحاب في المهلة الممدَّدة

الحكومة تقترب في صيغة "التوازن والإختصاص" ولا غطاء حزبياً لتجاوزات التظاهرات



البناء: غموض مصير تمديد المهلة إلى 18 شباط بعد شروط برّي وعدم التقيد الإسرائيليّ / قاسم: لا تمديد للمهلة وللمقاومة حق التصرّف في شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها / الجيش يدخل مع الأهالي مروحين وميس الجبل… ومزيد من الشهداء والجرحى

النهار: موقف عصيب واكب التمديد وموفدة أميركية تأليف الحكومة يتحرك في الساعات المقبلة؟

الديار: قاومة الشعب والجيش تواصل التحرير... وتمديد «مُبهم» للاحتلال!

مُفاوضات عون شاقّة مع الأميركيين... ومبعوثة ترامب تزور بيروت

قاسم يحفظ للمقاومة حق التدخل... العُقد مُستمرّة وسلام لن «يعتذر»



l'orient le jour: Liban-Israël : comment le délai d'exécution de l'accord a été prorogé



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترمب عن تهجير الفلسطينيين

الأنباء الكويتية: اتصالات لرئيس الجمهورية لحلحلة عقد تأليف الحكومة ومواقفه لقيت تقدير «الثنائي»

لبنان احتوى الرصاص الإسرائيلي وباشر عداً تنازلياً لتأمين انسحاب الاحتلال