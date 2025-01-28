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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025

28
JANUARY
2025
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الأخبار: إيجابيات تسرّع تأليف الحكومة

للمقاومة خياراتها لطرد الإحتلال

 

 


اللواء: عودة الأهالي تُسابق مفاوضات الأسرى والإنسحاب في المهلة الممدَّدة
الحكومة تقترب في صيغة "التوازن والإختصاص" ولا غطاء حزبياً لتجاوزات التظاهرات

 

 


البناء: غموض مصير تمديد المهلة إلى 18 شباط بعد شروط برّي وعدم التقيد الإسرائيليّ / قاسم: لا تمديد للمهلة وللمقاومة حق التصرّف في شكل المواجهة وطبيعتها وتوقيتها / الجيش يدخل مع الأهالي مروحين وميس الجبل… ومزيد من الشهداء والجرحى

 

 

 

النهار: موقف عصيب واكب التمديد وموفدة أميركية تأليف الحكومة يتحرك في الساعات المقبلة؟

 

 

 

الديار: قاومة الشعب والجيش تواصل التحرير... وتمديد «مُبهم» للاحتلال!
مُفاوضات عون شاقّة مع الأميركيين... ومبعوثة ترامب تزور بيروت
قاسم يحفظ للمقاومة حق التدخل... العُقد مُستمرّة وسلام لن «يعتذر»

 

 


l'orient le jour: Liban-Israël : comment le délai d'exécution de l'accord a été prorogé

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترمب عن تهجير الفلسطينيين

 

الأنباء الكويتية: اتصالات لرئيس الجمهورية لحلحلة عقد تأليف الحكومة ومواقفه لقيت تقدير «الثنائي»
لبنان احتوى الرصاص الإسرائيلي وباشر عداً تنازلياً لتأمين انسحاب الاحتلال

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