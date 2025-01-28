حزب الله يرفض تمديد الهدنة مع إسرائيل

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

رفض «حزب الله» تمديد هدنة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل 3 أسابيع إضافية حتى 18 فبراير (شباط).

وجدد الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، التمسك بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة التي وضعت حداً لإسرائيل من أن تصل إلى بيروت».

وقال: «لا نقبل بتمديد مهلة الانسحاب الإسرائيلي ولا ليوم واحد»، متسائلاً: «هل تتوقع أميركا أن تجد في لبنان من يقبل بتمديد العدوان الإسرائيلي بإرادته؟ هذا لن يحصل».

وأشاد قاسم في الوقت نفسه بدور الرئيس جوزيف عون وما قام به الجيش اللبناني، قائلاً: «رئيس الجمهورية لا يمكن أن يعطي لإسرائيل مكسباً واحداً، وقد شاهدنا كيف أعطى تعليمات للجيش بمساندة العائدين ومواكبتهم».



