جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة وقود مقتولاً بعد تعرضه للتعذيب

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عُثر منذ قليل على جِـ.ثة الشاب “أ.ح”، صاحب محطة محروقات “يونايتد” في مزرعة يشوع على طريق عام أنطلياس – بكفيا، داخل المحطة في ظروف مروعة.

‎وأفاد موقع “أخبار الساعة” أن الضـ.حية تعرض للـ.تعذيب والضـ.رب المبرح بأدوات حادة، قبل أن يتم تكبيله ورميه داخل دورة المياه في المحطة.

‎على الفور حضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى موقع الجريمة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.

‎وبحسب شهود عيان فإن العمال في المحطة وهم من الجنسية السورية، يشتبه بأنهم وراء ارتكاب الجـ.ريمة، وقد فروا الى جهة مجهولة