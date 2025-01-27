جريمة مروعة تهز مزرعة يشوع... العثور على صاحب محطة وقود مقتولاً بعد تعرضه للتعذيب

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عُثر منذ قليل على جِـ.ثة الشاب “أ.ح”، صاحب محطة محروقات “يونايتد” في مزرعة يشوع على طريق عام أنطلياس – بكفيا، داخل المحطة في ظروف مروعة.
وأفاد موقع “أخبار الساعة” أن الضـ.حية تعرض للـ.تعذيب والضـ.رب المبرح بأدوات حادة، قبل أن يتم تكبيله ورميه داخل دورة المياه في المحطة.
على الفور حضرت الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى موقع الجريمة وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الجناة.
وبحسب شهود عيان فإن العمال في المحطة وهم من الجنسية السورية، يشتبه بأنهم وراء ارتكاب الجـ.ريمة، وقد فروا الى جهة مجهولة