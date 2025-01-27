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فضل الله للوكالة الوطنية: سنحرر الارض ولن نقبل ان يبقى محتل بأتفاقات او بلا اتفاقات

27
JANUARY
2025
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واكبت "الوكالة الوطنية للإعلام"، ولليوم الثاني على التوالي، دخول الاهالي إلى قراهم بمؤازرة الجيش اللبناني،

وعند الوصول إلى مدخل بلدة عيترون، بمؤازرة الجيش، لتفقد بلدتهم ومنازلهم وأرزاقهم، حيث أقام الجيش حاجزا قبل الساتر الترابي الذي أقامه العدو قاطعا الطريق، أطلق العدو رشاقات نارية عدة في اتجاه الاهالي والجيش إلا ان الاهالي لم يغادروا بل اصرّوا على البقاء للدخول إلى بلدتهم وعاود الاحتلال الاسرائيلي وعاود العدو عدة مرات بإطلاق النار لتخويف الاهالي.

والتقت "الوكالة" عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الذي حضر في دراجة نارية تضامنا ومشاركا اهالي البلدة للدخول إلى البلدة وقال: "ان الناس مصرة ومصممة ان تحرر هذه الارض وان تعود إلى قراها وبلداتها بدماء أبنائها الذين استشهدوا بوصية قائدها السيد حسن نصر الله آلشعب هو الدولة وهو الذي يبسط سيادة الدولة لان الدولةً هي شعب ومؤسسات وهي ارض، اليوم فيه الارض والشعب هم الذين يأكدون بان الدولة الحقيقية هي هنا كما نشاهد الناس هنا ، هم أهل السيادة والسيادة الحقيقية هنا، والعنفوان والكرامة الوطنية وهنا لبنان الحقيقي هنا"،

أضاف: "ان معادلة الشعب والجيش والمقاومة تترجم هنا في هذا المشهد الذي نشاهده على الارض، تلاحم الجيش مع شعبه ومع مقاومته، فدم الجيش والمقاومة والشعب هو الذي جبل هذه الارض بالعزة والكرامة والعنفوان"،

وتابع: "الجنوب اليوم يعطي القيمة الحقيقية لمعنى السيادة والكرامة والوطنية من هنا تهب رياح الكرامة الوطنية، وانا الذي يريد ان يشتم رائحة الكرامة فاليأتي إلى أرض الجنوب، والذي يريد أن يعرف معنى الكرامة الوطنية فاليأتي إلى أرض الجنوب فمقياس الوطنية اليوم هي هذه الارض ودماء هؤلاء الناس الطيبين الذين نحن وهم سنحرر هذه الارض ولن نقبل ان يبقى محتل على ارضنا بأتفاقات او بلا اتفاقات او بتفاهمات او بلا تفاهمات وبقرارات دولية او بلا قرارات دولية سنحرر هذه الارض وسيخرج المحتل من ارضنا ، نقول جاءنا مشي وبالسيارات والدراجات النارية وبكل الطرق والوسائل لنقول لا مكان للعدو الاسرائيلي على ارضنا".

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