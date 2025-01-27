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شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة يحمر الشقيف - النبطية المعاون الأول محمد يوسف زهور، الذي استشهد في 26 الحالي جراء استهدافه بإطلاق نار من قبل العدو الإسرائيلي على طريق مروحين الضهيرة – صور.

استهل التشييع من أمام مستشفى الشيخ راغب حرب – تول – النبطية، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وتم تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

ثم نقل جثمانه إلى بلدته يحمر الشقيف، حيث أقيم التأبين، بحضور ممثل كل من وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وألقى كلمة في المناسبة قال فيها: "لقد نذر الشهيد محمد نفسه لأداء واجبه العسكري، وبات متقبلا للتضحية الأسمى كي تبقى بلاده عزيزة مصانة، فاستشهد على طريق الشرف والتضحية والوفاء أثناء وقوفه إلى جانب اللبنانيين ومواكبتهم للعودة إلى بلداتهم الجنوبية".