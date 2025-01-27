خارجية إيران تدين الجريمة الاسرائيلية باستهداف اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم في الجنوب

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دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية “الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني باستهداف المواطنين اللبنانيين الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم مع انتهاء المهلة البالغة 60 يوما لإنهاء الاحتلال في جنوب لبنان”.

وأشار إلى مئات الانتهاكات التي ارتكبها الكيان المحتل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الأيام الستين الماضية، معتبراً أن الجريمة الأخيرة ذروة خرق للعهود وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب واضحة، مؤكداً مسؤولية كل من أميركا وفرنسا بصفتهما ضامنين ومراقبين لاتفاق وقف إطلاق النار.