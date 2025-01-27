البابا فرنسيس: لبنان في قلبي وفي صلاتي والوضع سيتحسن نحو الأفضل!

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بدأ في جامعة أوربانيانا في روما اليوم مؤتمر المجالس الأسقفية ومدراء المراكز الإعلامية الكاثوليكية في العالم، بلقاء صباحي عند السابعة والنصف مع الحبر الاعظم البابا فرنسيس في القصر البابوي صالة كليمانتين، وقد شارك من لبنان رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الاعلام المطران انطوان نبيل العنداري، ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم، حيث التقيا الحبر الأعظم اثناء المقابلة، وقد عبّر لهما عن مدى اهتمامه في لبنان مؤكداً "أن الوضع سيتغيّر نحو الافضل"، ومردداً "أنّ لبنان هو اكثر من بلد، انه رسالة، ومع انتخاب رئيس جديد للبنان سيكون هناك تحسّن للوضع"، مجدّداً" صلاته من اجل لبنان، قائلاً "لبنان في قلبي وفي صلاتي".