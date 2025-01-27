درغام خلال لقاء تياري طرابلس: نبارك لأهالي الجنوب صمودهم...ونتطلع لتشكيل الحكومة سريعا

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بدعوة من هيئة ومجلس قضاء طرابلس، عقد النائب أسعد درغام لقاء مع المحازبين والمناصرين بحضور المنسق داني سابا، جرى خلاله عرضا للأوضاع العامة سياسيا وأمنيا، خصوصا في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تحيط بلبنان، وهنأ درغام أهالي الجنوب على موقفهم وصمودهم الشجاع، مؤكدا "أنهم أهل الأرض وهذه الضمانة أقوى من كل شيء". وأحاط درغام الحضور بمواقف التيار الوطني الحر من الاستحقاقات المقبلة، خصوصا الانتخابات البلدية والنيابية، ولفت الى "أننا نتطلع الى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن على أمل أن تبدأ مرحلة العمل والتعافي لتسيير شؤون البلد وإنقاذ المؤسسات ووقف النزف الحاصل والذي أنهك المواطن على مختلف الصعد، فنحن بحاجة للنهوض وإعادة إعمار لبنان". وإستمع درغام لأسئلة الحاضرين التي أعقبها نقاش ممتع.