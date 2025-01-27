طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان.. وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تبقى درجات الحرارة الدنيا منخفضة، لذا نحذر من خطر تكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300متر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يستقر تدريجيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19 في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة مع احتمال برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء فيتحول الطقس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، بخاصة الحرارت الدنيا، لذا نحذرمن تشكل الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1400 متر ليلا.

الثلثاء:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة الدنيا منخفضة لذا نحذر من خطر تكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1300متر.

الأربعاء:

صافٍ الى قليل الغيوم، تبقى الرطوبة منخفضة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، مع بقاء خطر تكون طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

الخميس:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة و انخفاض اضافي بنسبة الرطوبة مع ارتفاع بدرجات الحرارة واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء خصوصا في المناطق الجنوبية.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 18 درجة، فوق الجبال من 2 الى 13 درجة، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا وناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد إلى متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,39

-ساعة غروب الشمس: 17,02