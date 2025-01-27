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إعلانٌ "عاجل" من أدرعي إلى سكان الجنوب..!

27
JANUARY
2025
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في منشور جديد له عبر "أكس"، توجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إلى سكان لبنان ولا سيما سكان الجنوب اللبناني، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قد أعاد انتشاره في مواقع مختلفة من جنوب لبنان في الفترة الأخيرة، وذلك تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الأطراف المعنية.

وقال أدرعي إن الهدف من هذا الانتشار هو تمكين الجيش اللبناني من الانتشار بشكل تدريجي في تلك المناطق، بالإضافة إلى تفكيك وإبعاد حزب الله وعناصره وبنيته التحتية من جنوب لبنان.

وأشار أدرعي إلى أن تنفيذ الاتفاق مستمر، لكن في بعض المناطق قد يتم تأجيل عملية الانتشار لتوفير الوقت اللازم لضمان عدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قوته الميدانية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تنفيذ هذه الخطة تدريجيًا، ولكن تبقى بعض النقاط الحساسة التي تتطلب مزيدًا من الوقت لضمان عدم عودة التنظيمات الإرهابية للمنطقة.

وقال أدرعي أن "حزب الله يضع مصالحه الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية، محاولًا تسخين الوضع من خلال وسائل الإعلام التي تروج لأجندته. وأكد أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى في تدمير الجنوب، معتبرًا أن استغلاله للوضع الحالي يساهم في تعميق الأزمة."

وأضاف أدرعي: "في الفترة القريبة، سنواصل هذا النهج وسنقوم بإبلاغ السكان في لبنان بالمناطق التي يمكن العودة إليها، لكن حتى ذلك الحين، نطلب منكم الانتظار وعدم السماح لحزب الله بالعودة إلى هذه المناطق واستغلالها في محاولات لتغطية آثار قراراته غير المسؤولة التي تؤثر على أمن لبنان."

وأوضح أدرعي أنه حتى إشعار آخر، تظل جميع التعليمات التي تم نشرها سابقًا سارية المفعول، مشيرًا إلى ضرورة الامتثال لهذه التعليمات لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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