الجيش اللبناني لن يخرج من القرى الّتي دخلها جنوباً

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قدّر عدد البلدات الّتي انسحب منها الإسرائيليّ كليًّا ودخلها المواطنون بمواكبةٍ من الجيش اللّبنانيّ بحوالي 18 بلدة، كحصيلةٍ غير نهائيّة. وأفاد مصدر أمني بأنّ الجيش دخل بلدات: بني حيان، حولا، ميس الجبل، مارون الراس، عيترون، يارون، راميا، الضهيرة، يارين، أم التوت، الزلوطية، الطيبة، دير سريان، بيت ليف، حانين، القنطرة، عيتا الشعب، القوزح، مع تأكيد المصادر لصحيفة ”البناء” أن الجيش لن يخرج من القرى الّتي دخلها في القطاع الشّرقي، فيما لا تزال بلدات اللبونة، مروحين، بليدا، محيبيب، مركبا، كفركلا، العديسة، رب ثلاثين، طلوسة، تلة الحمامص، الوزاني، العباسية، المجيدية ودير ميماس قيد الاحتلال الإسرائيلي