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عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2025

27
JANUARY
2025
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الأخبار: ايام التحرير

لا مكان للتراجع

 

 

 

 

النهار: برعاية أميركية... لبنان يُمدّد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط

 

 



اللواء: فجر العودة: 22 شهيداً و122 جريحاً في مسيرات طرد الإحتلال من الجنوب
تمديد أميركي لإنجاز الإنسحاب حتى 18 شباط وميقاتي يعلن موافقة لبنان

 

 

 

البناء: الشعب المقاوم يطرد الاحتلال ويفتح الطريق للجيش… 22 شهيداً و124 جريحاً / • رئيس الجمهورية: انتصار الحق • برّي: بكم ننتصر • رعد: أنتم وصية نصرالله / إشادات من لحود والحريري وباسيل وفرنجية • حردان: الشعب والجيش والمقاومة

 

 

 


الجمهورية: يوم المقاومة الشعبية في الجنوب

تمديد وقف النار حتى 18 شباط

 

 

 

الديار: أهالي الجنوب يُحرّرون قراهم بقبضاتهم العارية
عشرات الشهداء والجرحى في يوم الزحف الكبير
ترقب ولادة الحكومة هذا الأسبوع

 

 

 

 

l'orient le jour: Des habitants du Sud défient les injonctions d’Israël, qui répond dans le sang

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير

 

 

 


الأنباء الكويتية: «يوم التحرير الثالث» للجنوب اللبناني.. خطوة أسقطت معايير تأليف الحكومة

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