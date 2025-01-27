عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2025

الأخبار: ايام التحرير
لا مكان للتراجع
النهار: برعاية أميركية... لبنان يُمدّد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط
اللواء: فجر العودة: 22 شهيداً و122 جريحاً في مسيرات طرد الإحتلال من الجنوب
تمديد أميركي لإنجاز الإنسحاب حتى 18 شباط وميقاتي يعلن موافقة لبنان
البناء: الشعب المقاوم يطرد الاحتلال ويفتح الطريق للجيش… 22 شهيداً و124 جريحاً / • رئيس الجمهورية: انتصار الحق • برّي: بكم ننتصر • رعد: أنتم وصية نصرالله / إشادات من لحود والحريري وباسيل وفرنجية • حردان: الشعب والجيش والمقاومة
الجمهورية: يوم المقاومة الشعبية في الجنوب
تمديد وقف النار حتى 18 شباط
الديار: أهالي الجنوب يُحرّرون قراهم بقبضاتهم العارية
عشرات الشهداء والجرحى في يوم الزحف الكبير
ترقب ولادة الحكومة هذا الأسبوع
l'orient le jour: Des habitants du Sud défient les injonctions d’Israël, qui répond dans le sang
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير
الأنباء الكويتية: «يوم التحرير الثالث» للجنوب اللبناني.. خطوة أسقطت معايير تأليف الحكومة