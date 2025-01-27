عناوين الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2025

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الأخبار: ايام التحرير

لا مكان للتراجع

النهار: برعاية أميركية... لبنان يُمدّد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط





اللواء: فجر العودة: 22 شهيداً و122 جريحاً في مسيرات طرد الإحتلال من الجنوب

تمديد أميركي لإنجاز الإنسحاب حتى 18 شباط وميقاتي يعلن موافقة لبنان

البناء: الشعب المقاوم يطرد الاحتلال ويفتح الطريق للجيش… 22 شهيداً و124 جريحاً / • رئيس الجمهورية: انتصار الحق • برّي: بكم ننتصر • رعد: أنتم وصية نصرالله / إشادات من لحود والحريري وباسيل وفرنجية • حردان: الشعب والجيش والمقاومة



الجمهورية: يوم المقاومة الشعبية في الجنوب

تمديد وقف النار حتى 18 شباط

الديار: أهالي الجنوب يُحرّرون قراهم بقبضاتهم العارية

عشرات الشهداء والجرحى في يوم الزحف الكبير

ترقب ولادة الحكومة هذا الأسبوع

l'orient le jour: Des habitants du Sud défient les injonctions d’Israël, qui répond dans le sang



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: البيت الأبيض يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير



الأنباء الكويتية: «يوم التحرير الثالث» للجنوب اللبناني.. خطوة أسقطت معايير تأليف الحكومة