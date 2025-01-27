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أسرار الصحف ليوم الأثنين 27 كانون الثاني 2025

27
JANUARY
2025
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اللواء: أسرار

لغز
أثنى تقرير لوفد مشترك من البنك الدولي ومنظمات بيئية عالمية ومؤسسات لبنانية معنية بمستوى الخدمات والإجراءات المطبَّقة في مطمر كوستا برافا، والتي تماهي المواصفات الدولية، وتجنِّب التفريط بها بوضع الأنقاض في محيطها!



غمز
فوجئ مسؤول كبير بقرارات إتخذت في الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، وقضت بتوزيع ١٥٠ ألف متر مربع من الأملاك البحرية على أصحاب ثلاثة مشاريع قائمة حالياً، من المحسوبين على أهل الحكم!

 


همس
تؤكد أوساط مطلعة أن التفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة يفكك العديد من العقد التي تؤخر ولادة العهد الأولى، وذلك بخلاف التسريبات المغرضة من بعض الأطراف السياسية!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تابعت سفارة دولة أوروبية تفاصيل تبدّل المشهد اللبناني الداخلي على إيقاع تطوّرات الوضع في الجنوب فسجلت في تعامل الجيش اللبناني وتعليماته الانتقال من منع أهالي ميس الجبل من الانتقال بسياراتهم من بلدة شقرا إلى بلدتهم صباحاً، ثم فتح الطريق أمام السيارات ظهراً، ثم انتقال الجيش للحاق بالأهالي إلى داخل بلدتهم وتوفير الحماية لهم مساء. كما كان لافتاً صدور مواقف تشيد ببطولة الأهالي وشجاعتهم ودعوة الدولة إلى التحرك لمساندتهم بالضغط على الجهات الدولية، رغم وضوح ولائهم المطلق لحزب الله وكان لافتاً صدور مواقف قوى وقيادات طالما كانت تعتبر أن حماية الجنوب تتمّ بالاستناد إلى المعادلات الدولية.

 

كواليس

علّق مصدر سياسيّ على كلام نواب عن تمييز تحرّك شعب المقاومة عن المقاومة المسلحة بتذكير هؤلاء بالتمعن بصرياً في المشهد ورؤية الأعلام والصور التي يرفعها الشعب طالما أنهم يرون مشروعيّة تحرّك الشعب بلا صفة المقاومة ودعوة هؤلاء إلى الانتباه أن هؤلاء الذين خرجوا ينتفضون في الجنوب بوجه الاحتلال هم أنفسهم الذين توجَّه إليهم الشتائم بدلاً من مدائح اليوم عندما يطلق هؤلاء النواب خطاب الإنكار والتنكر والاستنكار بحق المقاومة المسلحة.

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