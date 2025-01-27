اللواء: تأليف الحكومة: لقاء سلام مع بري اتسم بالايجابية والاستعداد للتعاون

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

على الرغم من الانشغال اللبناني الرسمي والسياسي والشعبي بما كان بدور على ارض الجنوب من عزم المواطنين على العودة الى قراهم في الجنوب، فإن المساعي لتأليف الحكومة لم تتوقف، من زاوية اصرار الرئيس المكلف على انهاء مسودة توزيع الحقائب في بحر الايام القليلة المقبلة.

واكدت مصادر المعلومات على ان لقاء الرئيس المكلف نواب سلام مع الرئيس بري اتسم بالايجابية والاستعداد للتعاون التام.



وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن العمل في الملف الحكومي يتم بكثير من الروية والحكمة بعيدا عن الضوضاء الإعلامي، وان مسألة التأليف لا تخضع لأي تسرع، وهناك اتصالات تحصل بوتيرة متقدمة لكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد.



وأوضحت هذه المصادر أن الصيغة وفق شكل الـ ٢٤ وزيرا لا تزال على حالها وهي تراعي التوزيع الطائفي وفق الدستور لكن ببورصة الأسماء لم تستقر على الرأي اما المعايير فهي على حالها بشأن عدم توزير حزبيين ونواب حاليين والترحيب بوحوه كفوءة وأصحاب الإختصاص.



