22 شهيدًا و124 جريحًا من بينهم 9 أطفال إثر اعتداءات العدو اليوم!

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة، أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين وعشرين، من بينهم ست سيدات والجرحى إلى 124 من بينهم إثنتا عشرة سيدة ومسعف من كشافة الرسالة في خلال قيامه بواجبه الانقاذي الانساني.

وجاءت الحصيلة التفصيلية وفق التالي:

- عيترون: خمسة شهداء وثلاثة عشر جريحا.

- حولا: ثلاثة شهداء واثنان وعشرون جريحا.

- مركبا: أربعة شهداء واثنا عشر جريحا.

- كفركلا: أربعة شهداء وواحد وعشرون جريحا.

- العديسة: شهيد وخمسة عشر جريحا.

- بليدا: شهيد وجريحان.

- الضهيرة: عسكري شهيد.

- ميس الجبل: ثلاثة شهداء واثنا عشر جريحا.

- بني حيان: جريحان.

- مارون الراس: ثمانية جرحى.

- بنت جبيل: جريح.

- عيناتا: جريح.

- وادي السلوقي: جريح.

- بيت ياحون: جريح.

- شقرا: جريح.

- دير ميماس: جريح.

- رب تلاتين: جريحان.

- الطيبة: جريحان .

- يارون: سبعة جرحى.