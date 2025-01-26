أوقف بالضاحية بشبهة التجسس.. هذا ما جرى مع يوتيوبر وزوجته!

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كشف اليوتيوبر الجزائري بلقاسم بن عروس وزوجته الإيطالية إيستر أرغوتو، تفاصيل اعتقالهما في ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب تقرير لقناة "الحرة" الأميركية.

وجاء في التقرير أن الزوجين نشرا على حسابهما في يوتيوب السبت، بأنهما وصلنا لبنان يوم 20 كانون الثاني في رحلة سياحية وثقاها بفيديوهات، قبل أن يقررا يوم 23 التوجه لضاحية بيروت الجنوبية بغرض تصوير مشاهد من الدمار بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن عناصر من "حزب الله" قاموا بتوقيفهما بتهمة بالتجسس وضبطوا بحوزتهما على كاميرا "Go Pro" مجهزة بنظام "جي بي إس" قالت إنها "يمكنها الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية من خلال شبكة البلوتوث والإنترنت. كما يمكن التحكم بها عن بعد عبر أحد التطبيقات"، وفقاً للتقرير.

وقال الزوجان إنهما لم يكونا يرغبان في نشر فيديوهات عن الوضع في الضاحية الجنوبية، بل فقط لقطات يضمنانها في فيديو يرصد الحياة في لبنان و"كيف أن الشعب في البلد يحب الحياة".

وأفادا بأنهما قصدا الضاحية الجنوبية عبر سيارة أجرة. وظلا يوثقان مظاهر الدمارهناك على متن الرحلة، إلى أن وصلنا إلى مكان قال لهما سائق سيارة الأجرة إنه كان الأكثر عرضة للدمار.

وهناك جرى توقيفهما من طرف شخص قدم نفسه لهما على أنه شرطي، ثم التحق به آخرون عرفوا عن أنفسهم بأنهم من "حزب الله"، قبل أن يتم اقتيادهما إلى مقر أمني وحجز جوازي سفرهما ومعدات التصوير الخاصة بهما وأخضعوهما للتفتيش قبل أن يتقرر إخلاء سبيلهما بعد تسع ساعات من التحقيق.

ونفى الزوجان أن تكون الشرطة اللبنانية وجهت إليهما تهمة التجسس، قائلين إن الإفراج عنهما جاء بعد التأكد من أنهما دخلا لبنان بغرض السياحة "لكنهما وُجدا في المكان الخطأ" بحسب تعبير بن عروس.

وقالا إن المصالح الدبلوماسية الجزائرية والإيطالية دخلت على خط قضيتهما، بحسب ما جاء في الفيديو.