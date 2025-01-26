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قبلان: لا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلّا فسنخرجه بالقوة!

26
JANUARY
2025
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وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة عاجلة لممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل في لبنان جاء فيها: "لممثلية الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل والأطراف الضامنة لاتفاق وقف النار أقول: اللحظة تاريخ، والإلتزام الدولي مثل حد السيف والبديل مقاومة ومقاومة فقط، ولا تراجع أبداً عن سيادتنا وأرضنا ودفاعنا وسيل مقاومتنا الجارف، وحين تدوس إسرائيل الإلتزامات الدولية فإن المقاومة وشعبها هي البديل الضامن وسنأخذ حقّنا بيدنا بعيداً عن نفاق واشنطن ولعبة العالم، ولا بدّ من خروج الإسرائيلي اليوم وإلا فسنخرجه بالقوة، وهذا الشعب الجنوبي العظيم الذي هزم إسرائيل بكل حروبها يهزمها اليوم، والعين على قيادة اليونيفيل التي تلعب دور الدبابة الإسرائيلية، فيما السفارة الأميركية تساهم بلعبة الاحتلال ولن تفلح وسننتصر كما هو تاريخ انتصاراتنا الطويلة، والحل فقط باندحار الصهيوني المحتل".

أضاف: "الرئيس عون والرئيس سلام مطالبان بدور استثنائي جداً، والمشهد معجزة، ولا قيمة للبنان بلا هذا المشهد السيادي الذي يذكّر البعض بعظمة الإستراتيجية الدفاعية الوطنية، والأطراف الضامنة يشاركون الإسرائيلي لعبة الإحتلال، وزمن الصبر انتهى مع مضي الستين يوماً، وما يجري الآن انتصار مدوّ، وللأطراف الضامنة أقول: الدبابة الإسرائيلية بين الإندحار أو الدمار، ولا ثالث بهذه اللحظة من التاريخ، والخيار شعبنا ومقاومتنا وجيشنا، ولا بديل عن سيادة لبنان".

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