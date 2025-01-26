11 شهيدًا و83 جريحًا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم!

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع في عدد الشهداء والجرحى وفق الحصيلة غير النهائية التالية:

- شهيدان وشهيدة في عيترون واثنا عشر جريحا

- شهيد في بليدا وجريحان

- ثلاثة شهداء في حولا وأربعة عشر جريحا

- شهيدة وشهيد في مركبا واثنا عشر جريحا

- شهيد في كفركلا وخمسة عشر جريحا

- عسكري شهيد في الضهيرة.

- سبعة جرحى في ميس الجبل

- جريحان في بني حيان

- جريح في مارون الراس

- جريح في شقرا

- جريح في دير ميماس

- جريح في رب تلاتين

- جريحان في الطيبة

- ستة جرحى في العديسة

- سبعة جرحى في يارون