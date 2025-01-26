تعليق إسرائيلي حول أحداث الجنوب..!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس": "في وقت سابق اليوم قامت قوات الجيش الإسرائيلي التي تعمل في منطقة جنوب لبنان بإطلاق النار بهدف إبعاد وازالة تهديدات في عدة مناطق تم رصد مشتبه فيهم يقتربون منها".



وأضاف أدرعي، "تم اعتقال عدد من المشتبه فيهم في المنطقة بعد ان تحركوا بالقرب من القوات وشكلوا تهديدًا حقيقيًا حيث يتم التحقيق معهم في هذه الاثناء في الميدان".



وتابع، "ينتشر الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ويواصل العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويراقب محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان".

واستكمل أدرعي، "سيعمل الجيش الإسرائيلي لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".