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﻿منخفض جوي يرافقه أمطار غزيرة.. تحضّروا!﻿

26
JANUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية حيث تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .
تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق.

وتنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من المساء حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا. يتوقع تشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1400 متر خلال الليل لذا نحذر من خطر الإنزلاق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا جنوب تركيا والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خاصة في الداخل ويتجه شرقا ابتداء من صباح الاثنين.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد غائم جزئيا يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 50 كم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

الإثنين: غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية حيث تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة . تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق. تنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من المساء حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا. يتوقع تشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1400 متر خلال الليل لذا نحذر من خطر الإنزلاق .

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع درجات حرارة صباحية دون المعدلات. نحذر من خطر تكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 1300 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية مع بقاء خطر تكون طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

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