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الرئيس لحود: هذا الشعب من ابناء الشهيد البطل السيّد حسن نصر اللّه لا يمكن سحقه ولو تجمعت جيوش العالم ضدّه

26
JANUARY
2025
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أكّد الرئيس السابق العماد اميل لحود أنّ "العدو الاسرائيلي يحاول، كعادته، أن ينال بالتحايل على الاتفاقات والكذب، وتحت أنظار حلفائه في الغرب، ما لم يتمكّن من تحقيقه في الحرب الشعواء التي شنّها على لبنان".
وقال لحود، في بيان: "كانت نتيجة الحرب واضحة، على الرغم من التشويه الإعلامي، بدليل أنّ العدوّ لم يتمكّن من إعادة المستوطنين الى شمال الأراضي المحتلّة، فلجأ الى خرق وقف إطلاق النار يومياً ودمّر واغتال، لكنّ ذلك كلّه لم يمنع تكرار المشهد الذي شهدناه في العام ٢٠٠٠، وكنّا حينها شركاء فيه، فعاد الأهالي الى قراهم، على الرغم من التهديدات الإسرائيليّة، لأنّ قوّة هؤلاء ليست في سلاحهم فقط، بل في العزيمة الاستثنائيّة التي تدفعهم الى التوجّه الى بلداتهم، ولو كانت بعد محتلّة، ليواجهوا الدبابات وجنود العدو بأجسادهم".
وشدّد لحود على أنّ "على الجميع، في الداخل والخارج، أن يدرك بأنّ هذا الشعب، من أبناء الشهيد البطل السيّد حسن نصرالله، لا يمكن سحقه ولو تجمّعت جيوش العالم ضدّه، ففي كلّ يوم يسقط فيه شهيدٌ يولد عشرات المقاومين الجدد، وستبقى المعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان هي "جيش، شعب ومقاومة" تجاه أيّ عدو، وهذه ليست حبراً على بيانات بل ايماناً راسخاً لن يتزعزع".

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