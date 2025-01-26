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الرئيس جوزاف عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق ‎وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة

26
JANUARY
2025
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الرئيس عون : أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق
‎وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة
—————————-
‎الرئيس عون لأهل الجنوب :

‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم.
———————————-
‎صدر قبل قليل عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون البيان الاتي :

‎إلى أهلنا الأعزاء في جنوب لبنان،

‎هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. واني اذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة ، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم.

‎إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون ، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم.

‎معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان.

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