الرئيس جوزاف عون: أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق ‎وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة

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الرئيس عون : أشارك اهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحق

‎وادعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة

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‎الرئيس عون لأهل الجنوب :

‎سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم.

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‎صدر قبل قليل عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون البيان الاتي :

‎إلى أهلنا الأعزاء في جنوب لبنان،

‎هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين، انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنية. واني اذ أشارككم هذه الفرحة الكبيرة ، أدعوكم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة اللبنانية، الحريصة على حماية سيادتنا وأمننا وتأمين عودتكم الآمنة إلى منازلكم وبلداتكم.

‎إن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة، وأنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم. الجيش اللبناني معكم دائماً، حيثما تكونون يكون ، وسيظل ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم.

‎معاً سنبقى أقوى، متحدين تحت راية لبنان.