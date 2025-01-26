عناوين الصحف ليوم الأحد 26 كانون الثاني 2025

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النهار: عضو أميركي بارز في لجنة المراقبة لـ"النهار": لم ينته العمل بعد

الديار: الدولة تستنفر لفرض الانسحاب الاسرائيلي... واهالي الجنوب يتجهون للعودة الى قراهم

لقاء ايجابي ومثمر بين بري وسلام: لا عقدة مع الثنائي

عملية التأليف خرجت من الفرملة فهل تولد الحكومة الاسبوع المقبل؟

الأنباء الكويتية: مسؤولون شددوا على عدم خرق الهدنة وضرورة الضغط الديبلوماسي

لبنانيون يأملون عدم تلازم تأخير الانسحاب الإسرائيلي مع ولادة الحكومة

الشرق الأوسط السعودية: اشتباكات بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية بجنوب جنين... ومقتل طفلة

الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 3 جنود أحدهم بـ«جروح خطيرة»